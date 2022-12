Marche nordique avec le Club Vosgien Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Marche nordique avec le Club Vosgien Munster

2023-01-06 14:00:00 – 2023-12-16 16:30:00

Haut-Rhin EUR Pour vous initier ou améliorer votre pratique de la marche nordique, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose deux sorties hebdomadaires : le vendredi à 14 h 15 avec Juliette JOHO ou le samedi à 14 h avec Elisabeth ZIRGEL. Les séances durent environ 2 heures, avec à chaque fois des exercices d’échauffement au début et des étirements à la fin. Réservation obligatoire auprès de Juliette JOHO au 06 83 34 45 59 pour les séances du Vendredi et d’Elisabeth ZIRGEL tel 06 84 89 64 23 pour le samedi.

Pas de covoiturage, chacun se rendra au point de départ.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme en juillet et août. La marche nordique est une activité provenant de Finlande qui permet de faire travailler les bras (grâce aux bâtons) ainsi que tous les autres muscles du corps. De plus, comme elle ne génère pas de chocs particuliers sur les articulations, elle aide aussi à préserver les genoux et les chevilles, tout en fortifiant les os. Marche nordique les vendredis avec Juliette Joho et samedis avec Elisabeth ZIRGEL. Sur inscription à l’Office de Tourisme en été. Munster

