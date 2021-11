Agde Agde Agde, Hérault MARCHE NORDIQUE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

MARCHE NORDIQUE Agde, 4 décembre 2021, Agde. MARCHE NORDIQUE Agde

2021-12-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-28

Agde Hérault EUR 10 10 Avec un entraîneur diplômé, découvrez les bienfaits de cette marche active avec bâtons. Plusieurs parcours à la découverte des plus beaux sentiers et panoramas de la station du Cap d’Agde.

Sur réservation. Point de départ variable en fonction du parcours. Durée 1h30. Avec un entraîneur diplômé, découvrez les bienfaits de cette marche active avec bâtons. Plusieurs parcours à la découverte des plus beaux sentiers et panoramas de la station du Cap d’Agde.

Point de départ variable en fonction du parcours. +33 6 87 96 41 23 http://www.sportsnature34.com/ Avec un entraîneur diplômé, découvrez les bienfaits de cette marche active avec bâtons. Plusieurs parcours à la découverte des plus beaux sentiers et panoramas de la station du Cap d’Agde.

Sur réservation. Point de départ variable en fonction du parcours. Durée 1h30. Agde

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde