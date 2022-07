Marche nordique à La Sauve La Sauve, 19 juillet 2022, La Sauve.

Marche nordique à La Sauve

La Sauve Gironde

2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-19 12:00:00

La Sauve

Gironde

La Sauve

6 6 EUR Des itinéraires accessibles à tous pour un partage d’expérience nature.

Accompagné par votre guide, découvrez cette technique de marche avec bâtons qui permet de concilier oxygénation, activité physique et découverte de l’environnement. Durant chaque séance, il y a une partie échauffement et explication de la technique suivie d’une phase d’initiation (20 à 30 min.), puis la marche accompagnée et des étirements en fin de session.

Au cours de votre randonnée, vous profiterez des plus beaux paysages de l’arrière-pays bordelais : petits coteaux brossés de vignes, point de vue sur le château de Langoiran et sur la vallée de la Garonne. Le tout dans un cadre naturel préservé.

Fourniture des bâtons. Durée de la marche nordique : 2 h.

Sur réservation. Places limitées.

La Sauve

dernière mise à jour : 2022-06-30 par