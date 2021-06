Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Marche nordique à Biscarrosse Lac Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Marche nordique à Biscarrosse Lac Biscarrosse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Biscarrosse. Marche nordique à Biscarrosse Lac 2021-07-03 – 2021-07-03 Route des Lacs Parking de la Broustasse

Biscarrosse Landes EUR 2 2 La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, généralement en matériau composite. Ce sport, est extrêmement populaire dans les pays scandinaves. Rejoignez les sorties encadrées par l’association des Randonneurs de Sables du Born pour découvrir cette activité sportive se déroulant en pleine nature. Au programme : échauffements, randonnée, étirements … Inscription obligatoire.

Nombre de places limitées La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, généralement en matériau composite. Ce sport, est extrêmement populaire dans les pays scandinaves. Rejoignez les sorties encadrées par l’association des Randonneurs de Sables du Born pour découvrir cette activité sportive se déroulant en pleine nature. Au programme : échauffements, randonnée, étirements … Inscription obligatoire.

Nombre de places limitées +33 6 14 74 33 22 La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques, généralement en matériau composite. Ce sport, est extrêmement populaire dans les pays scandinaves. Rejoignez les sorties encadrées par l’association des Randonneurs de Sables du Born pour découvrir cette activité sportive se déroulant en pleine nature. Au programme : échauffements, randonnée, étirements … Inscription obligatoire.

Nombre de places limitées Randonneurs des Sables du Born dernière mise à jour : 2021-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Biscarrosse Adresse Route des Lacs Parking de la Broustasse Ville Biscarrosse lieuville 44.43232#-1.18397