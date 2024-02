Marché nocturne Wolxheim, vendredi 21 juin 2024.

Large variété de produits du terroir à déguster et diverses animations

Cette année, c’est Wolxheim qui nous accueille. Alors rendez-vous au Marché nocturne « Vins et Terroirs ».

Venez déguster, savourer et apprécier des produits locaux de qualité !

Au programme

Vignerons et petits producteurs vous proposent leurs produits…

Artisanat

Animations pour enfants jeux en bois, balade sensorielle à la nuit tombée, atelier créatif « créations d’argile et Land art », des balades contées

Plus de détails prochainement

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 17:00:00

fin : 2024-06-21 22:30:00

Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est infos@ot-molsheim-mutzig.com

L’événement Marché nocturne Wolxheim a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig