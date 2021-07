Verteuil-d'Agenais Verteuil-d'Agenais Lot-et-Garonne, Verteuil-d'Agenais Marché nocturne Verteuil-d’Agenais Verteuil-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Verteuil-d'Agenais

Marché nocturne Verteuil-d’Agenais, 14 août 2021-14 août 2021, Verteuil-d'Agenais. Marché nocturne 2021-08-14 – 2021-08-14

Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne Marché nocturne avec restauration.

Pensez à amener vos couverts complets et verres. Marché nocturne avec restauration.

Pensez à amener vos couverts complets et verres. +33 5 53 88 80 05 Marché nocturne avec restauration.

Pensez à amener vos couverts complets et verres. Marché dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Verteuil-d'Agenais Étiquettes évènement : Autres Lieu Verteuil-d'Agenais Adresse Ville Verteuil-d'Agenais lieuville 44.46443#0.41383