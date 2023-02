Marché nocturne Valençay Valençay Catégories d’Évènement: Indre

2023-08-05 18:30:00 – 2023-08-05 23:00:00

Indre Valençay La soirée se déroulera avec une trentaine d’artisans, de producteurs et productrices prêts à vous faire découvrir leurs spécialités. Une ambiance musicale accompagnera le marché avec Swing Berry’s.

Une restauration sera proposée par les producteurs pour permettre aux visiteurs de goûter leurs produits et connaître leur travail.

Le château profitera de l’occasion pour rester ouvert afin de permettre aux visiteurs de flâner dans les jardins, de déambuler dans les salles du château. Pour la 3ème année, le château de Valençay accueillera un marché nocturne dans la Cour des ronds. Cet événement est organisé conjointement avec le Civam de Valençay et du Pays de Bazelle, Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural implanté depuis 1959. accueil@chateau-valencay.fr +33 2 54 00 15 69 https://www.chateau-valencay.fr/activite/marche-nocturne/ Valençay

