Marché nocturne Trémolat, 10 août 2021, Trémolat.

Marché nocturne 2021-08-10 19:00:00 – 2021-08-10 Place de la mairie Le bourg

Trémolat Dordogne Trémolat

Venez partager un moment de convivialité à Trémolat, le marché gourmand vous propose des stands de producteurs locaux et une animation musicale pour vous faire passer une bonne soirée. Profitez-en pour vous balader dans le village et découvrir ses charmes. Animation Jon MAY. Pensez à vos couverts.

+33 5 53 22 89 33

dernière mise à jour : 2021-07-13 par