Marché Nocturne Tours, 1 juillet 2022, Tours.

Marché Nocturne Tours

2022-07-01 17:00:00 – 2022-07-01 22:00:00

Tours Indre-et-Loire

Bijoux, œuvres artistiques, vêtements, jeux et jouets, cosmétiques, maroquinerie, alimentaire… Le choix sera large.

Au-delà d’une nouvelle offre touristique pendant la période estivale, ces marchés ont aussi vocation à renforcer la dynamique commerciale en soirée, proposer une offre complémentaire et faire découvrir les produits de nos commerçants et artisans ligériens. Un nouveau temps fort à Tours qui permettra également de valoriser l’activité des commerçants sédentaires du secteur.

Au-delà d’une nouvelle offre touristique pendant la période estivale, ces marchés ont aussi vocation à renforcer la dynamique commerciale en soirée, proposer une offre complémentaire et faire découvrir les produits de nos commerçants et artisans ligériens. Un nouveau temps fort à Tours qui permettra également de valoriser l’activité des commerçants sédentaires du secteur.

Tours Val de Loire Tourisme

Tours

