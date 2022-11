Marche Nocturne Téléthon 2022 Saint-Vallerin Saint-Vallerin Catégories d’évènement: Saint-Vallerin

Saône-et-Loire

Marche Nocturne Téléthon 2022 Saint-Vallerin, 2 décembre 2022, Saint-Vallerin. Marche Nocturne Téléthon 2022

Salle des Fêtes Saint-Vallerin Saône-et-Loire

2022-12-02 – 2022-12-02 Saint-Vallerin

Saône-et-Loire Saint-Vallerin Marche Nocturne organisée par les Comités des Fêtes de Jully-lès-Buxy et Montagny-lès-Buxy. Départ à la salle des Fêtes de Saint-Vallerin.

Direction Montagny les Buxy avec pause sous le préau de l’école de Montagny (vers la Mairie) où seront proposés Vin chaud ou Jus de Pomme chaud.

Ensuite direction Jully les Buxy avec point d’arrivée à la Salle des Fêtes de Jully où seront servis Soupe à l’oignon, tartine de formage fort, quatre quarts. Participation minimum de 5€ demandée.

L’intégralité de la recette sera reversée à l’AFM Téléthon. Pensez à prendre gilet de haute visibilité fluorescent et lampe torche ou frontale. cdfjully@gmail.com Saint-Vallerin

