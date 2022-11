Marche nocturne solidaire Peyrehorade Peyrehorade Catégories d’évènement: Landes

Landes 8 EUR Le Comité Départemental Handisport 64 organise une marche nocturne solidaire de 7 km.

Cette marche est accessible à tous fauteuils roulants, poussettes… Il sera aussi mis à disposition une rosalie, des joëlettes avec leurs pilotes, des tricycles. Si vous avez votre propre matériel, n’hésitez pas à le prendre.

A la fin de la marche, il sera offert du vin chaud et du chocolat chaud.

Départ de la course au parking du camping des gaves (parking PMR). Possibilité de se garer au Parking Sallenave ou au parking des quais.

