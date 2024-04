Marché nocturne Seignosse, samedi 13 juillet 2024.

Marché nocturne Seignosse Landes

Marché nocturne tous les samedis en juillet et août de 18h à 23h.

A Seignosse Océan place Castille, forum et allée piétonne devant le parc aquatique.

Nombreux stands d’artisanat, d’objets décoratifs, bijoux fantaisie, vêtements et gastronomie.

Commerce artisanal.

Le marché nocturne de Seignosse Océan se déroule chaque samedi soir en juillet et août, sur le quartier du Penon.

De 18h à 23h, vous pourrez déambuler parmi les nombreux stands d’artisanat, d’objets décoratifs, bijoux fantaisie, vêtements et gastronomie.

A Seignosse Océan place Castille, forum et allée piétonne devant le parc aquatique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 18:00:00

fin : 2024-07-13 23:00:00

Quartier du Penon

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché nocturne Seignosse a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Seignosse