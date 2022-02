Marché nocturne Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Marché nocturne Seignosse, 20 août 2022, Seignosse. Marché nocturne Seignosse

2022-08-20 18:00:00 – 2022-08-20 23:00:00

Seignosse Landes Le marché nocturne de Seignosse Océan se déroule chaque samedi soir en juillet et août, sur le quartier du Penon.

De 18h à 23h, vous pourrez déambuler parmi les nombreux stands d’artisanat, d’objets décoratifs, bijoux fantaisie, vêtements et gastronomie. A Seignosse Océan : place Castille, forum et allée piétonne devant le parc aquatique. Marché nocturne tous les samedis en juillet et août de 18h à 23h.

A Seignosse Océan : place Castille, forum et allée piétonne devant le parc aquatique.

Nombreux stands d’artisanat, d’objets décoratifs, bijoux fantaisie, vêtements et gastronomie. +33 5 58 43 32 15 Le marché nocturne de Seignosse Océan se déroule chaque samedi soir en juillet et août, sur le quartier du Penon.

De 18h à 23h, vous pourrez déambuler parmi les nombreux stands d’artisanat, d’objets décoratifs, bijoux fantaisie, vêtements et gastronomie. A Seignosse Océan : place Castille, forum et allée piétonne devant le parc aquatique. Seignosse Tourisme

Seignosse

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse Ville Seignosse lieuville Seignosse Departement Landes

Seignosse Seignosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seignosse/

Marché nocturne Seignosse 2022-08-20 was last modified: by Marché nocturne Seignosse Seignosse 20 août 2022 Landes Seignosse

Seignosse Landes