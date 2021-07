Saint-Michel-de-Lapujade Saint-Michel-de-Lapujade Gironde, Saint-Michel-de-Lapujade Marché nocturne Saint-Michel-de-Lapujade Saint-Michel-de-Lapujade Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Michel-de-Lapujade

Marché nocturne Saint-Michel-de-Lapujade, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Michel-de-Lapujade. Marché nocturne 2021-07-23 18:00:00 – 2021-07-23 22:30:00

Saint-Michel-de-Lapujade Gironde Saint-Michel-de-Lapujade Marché nocturne et gastronomique ainsi qu’une exposition artisanale sur la place du village. Venez à la rencontre des producteurs locaux, animation musicale et tombola gratuite. Marché nocturne et gastronomique ainsi qu’une exposition artisanale sur la place du village. Venez à la rencontre des producteurs locaux, animation musicale et tombola gratuite. +33 5 56 61 76 18 Marché nocturne et gastronomique ainsi qu’une exposition artisanale sur la place du village. Venez à la rencontre des producteurs locaux, animation musicale et tombola gratuite. Gironde Tourisme dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Michel-de-Lapujade Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Michel-de-Lapujade Adresse Ville Saint-Michel-de-Lapujade lieuville 44.58155#0.06925