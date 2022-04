MARCHÉ NOCTURNE Saint-Chinian, 16 août 2022, Saint-Chinian.

MARCHÉ NOCTURNE Saint-Chinian

2022-08-16 – 2022-08-16

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian

Marché du Terroir et de l’artisanat en nocturne sur la promenade.

Nombreux artisans et producteurs, animation musicale, buvette et restauration sur place.

Marché du terroir et de l’artisanat en nocturne

fcpe34360@free.fr

Marché du Terroir et de l’artisanat en nocturne sur la promenade.

Nombreux artisans et producteurs, animation musicale, buvette et restauration sur place.

Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-04-09 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN