Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Marché nocturne Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Marché nocturne Saint-Amand-Montrond, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Amand-Montrond. Marché nocturne 2021-07-23 18:00:00 – 2021-07-23 23:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Marché nocturne de producteurs locaux et artisans d’art. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Amand-Montrond. Présentation de quelques véhicules de l’association « Berry Deuche ». Marché nocturne de producteurs locaux et artisans d’art. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Amand-Montrond. Présentation de quelques véhicules de l’association « Berry Deuche ». +33 6 79 82 34 30 Marché nocturne de producteurs locaux et artisans d’art. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Amand-Montrond. Présentation de quelques véhicules de l’association « Berry Deuche ». Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville 46.71791#2.49121