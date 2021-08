Marché nocturne Rauzan, 27 août 2021, Rauzan.

Marché nocturne 2021-08-27 19:00:00 – 2021-08-28 23:30:00

Rauzan Gironde

sur le parvis du château de Rauzan, soirée festive clôturant la saison estivale.

Au programme :

Marché nocturne à partir de 19h : paella, magrets, salades, anguilles, couscous et bien d’autres plats encore à déguster sans modération entre amis et en famille.

Animation “Prosper Circus” dans la rue principale de Rauzan

Spectacle son et lumière « la Merveille des eaux »

Chanteuse Patricia Rubio Alcala accompagné de son saxophoniste Oscar Rodriguez Riesco venus tout droit d’Espagne !

DJ Cyril Rod qui saura enflammer la soirée !

Enfin le Grand feu d’artifice tiré du château clôturera cette soirée !

+33 5 57 84 07 73

asso Rauzan

dernière mise à jour : 2021-08-23 par