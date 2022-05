Marché nocturne Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistère

Ça y est, il est de retour ! En partenariat avec Bienvenue à la Ferme , venez découvrir le Domaine du Treuscoat lors de notre marché nocturne de l'été ! Au programme : n- Marché de producteurs et d'artisans locaux n- Animations & activités : Parcabout® & d'autres loisirs vous attendent ! n- Petite restauration sur place nIl y en aura pour tous les goûts ! Infos : nEntrée libre, tarif préférentiel pour le Parcabout® nAprès le travail, au retour de la plage, chacun pourra profiter des belles soirées estivales pour se détendre, s'amuser, faire le plein de produits locaux et prendre un bol d'air frais dans les 63 hectares du Domaine ! nMalheureusement nos amis canins ne sont pas admis sur le Domaine. Nous avons hâte de vous retrouver ! gestion@domaine-treuscoat.fr +33 7 75 10 88 49 http://www.domaine-treuscoat.fr/

