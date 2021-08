Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Marché Nocturne Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Marché Nocturne 2021-08-17 19:00:00

Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor Marché Nocturne, artisanal animé.

Vous êtes plutôt musique bretonne ou musique du monde? Fanfare rock ou orchestre national? Fée sorcière ou enquête policière? Ou peut être un peu de tout ça à la fois?! Des rendez-vous incontournables pour passer de belles soirées estivales !

Musiques et spectacles en déambulation dans le marché.

Restauration sur place.

