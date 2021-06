MARCHÉ NOCTURNE PLACE AU TERROIR DU POUGET Le Pouget, 6 août 2021-6 août 2021, Le Pouget.

Le Pouget Hérault Le Pouget

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Marché de producteurs, bar à vin, restauration et activités pour toute la famille. Animation musicale en déambulation

Marché nocturne à partir de 18h et jusqu’à 23h sur la Place du Griffe

Dégustations des vins des producteurs du Pouget et des environs, produits du terroir, artisanat…Animation musicale et animations enfants.

+33 4 67 96 71 09 http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/

