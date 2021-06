MARCHÉ NOCTURNE PLACE AU TERROIR DE TRESSAN Tressan, 17 août 2021-17 août 2021, Tressan.

MARCHÉ NOCTURNE PLACE AU TERROIR DE TRESSAN 2021-08-17 – 2021-08-17

Tressan Hérault Tressan

Marché nocturne de Tressan à partir de 18h et jusqu’à 23h.

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Maquillage pour enfants avec la compagnie Les Aquarellas

Animation pour enfants avec l’association Homo Ludens

Restauration sur place, ambiance musicale

18h30 : Conférence « Tressan et l’Hérault : une longue histoire » par Bruno Jaudon, Docteur en Histoire

Contact Mairie : 04 67 96 73 59

Marché nocturne de Tressan à partir de 18h et jusqu’à 23h.

Dégustations des vins des producteurs de Tressan et des environs, produits du terroir, artisanat…

+33 4 67 96 73 59 http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/

Marché nocturne de Tressan à partir de 18h et jusqu’à 23h.

Dégustations des vins des producteurs de Tressan et des environs, produits du terroir, artisanat…

Marché nocturne de Tressan à partir de 18h et jusqu’à 23h.

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Maquillage pour enfants avec la compagnie Les Aquarellas

Animation pour enfants avec l’association Homo Ludens

Restauration sur place, ambiance musicale

18h30 : Conférence « Tressan et l’Hérault : une longue histoire » par Bruno Jaudon, Docteur en Histoire

Contact Mairie : 04 67 96 73 59

Place au terrioir CCVH

dernière mise à jour : 2021-06-16 par