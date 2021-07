MARCHÉ NOCTURNE PLACE AU TERROIR DE SAINT ANDRE DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-André-de-Sangonis.

MARCHÉ NOCTURNE PLACE AU TERROIR DE SAINT ANDRE DE SANGONIS 2021-07-20 18:30:00 – 2021-07-20

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir. Cette année encore, concerts, jeux, ateliers, démonstrations ou encore visites guidées viennent compléter ces rendez-vous nocturnes….

Dégustations, buvette, petite restauration, ambiance musicale et espaces pique-nique pour déguster les produits achetés en direct auprès des producteurs… Bienvenue aux soirées Place au Terroir !

Marché nocturne à partir de 18h30 et jusqu’à 23h – Cours de la Place

Informations : Mairie de Saint-André-de-Sangonis 04 67 57 00 64

Dégustations des vins des producteurs locaux, produits du terroir, artisanat…

Ambiance musicale et jeux enfants.

+33 4 67 57 00 60 https://mairie.saintandredesangonis.com/

Place au terroir CCVH

