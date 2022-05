MARCHÉ NOCTURNE Pierre-Percée Pierre-Percée Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Pierre-Percée

MARCHÉ NOCTURNE Pierre-Percée, 10 juin 2022, Pierre-Percée. MARCHÉ NOCTURNE Pierre-Percée

2022-06-10 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-26 21:30:00 21:30:00

Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle Tous les vendredis de l’été, venez acheter et déguster des produits locaux au coeur du village de Pierre Percée. nBières, légumes, viandes, fromages, volailles, miel, épicerie, … des artisans (savons, …) seront présents également. nLes 3 restaurants sont également ouverts et vous accueillent sur leurs terrasses. +33 3 83 42 10 18 Pierre-Percée

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Pierre-Percée Autres Lieu Pierre-Percée Adresse Ville Pierre-Percée lieuville Pierre-Percée Departement Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ NOCTURNE Pierre-Percée 2022-06-10 was last modified: by MARCHÉ NOCTURNE Pierre-Percée Pierre-Percée 10 juin 2022 Meurthe-et-Moselle Pierre-Percée

Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle