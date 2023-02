Marché nocturne Painblanc Painblanc Painblanc Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Painblanc

Marché nocturne Painblanc, 1 juillet 2023, Painblanc Painblanc. Marché nocturne Painblanc Place de Pasquier Painblanc Cote-d’Or

2023-07-01 17:00:00 – 2023-07-02 Painblanc

Cote-d’Or Painblanc EUR Le comité des fêtes et la société de chasse de Painblanc organisent le premier marché nocturne du village. Venez découvrir de nombreux artisans, artistes et producteurs. Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration et d’une buvette. Diverses animations auront lieu: avec le groupe de musique “Not Won”, un spectacle de cracheurs de feu et des jeux pour enfants. cfpainblanc@gmail.com Painblanc

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Painblanc Autres Lieu Painblanc Adresse Place de Pasquier Painblanc Cote-d'Or Ville Painblanc Painblanc lieuville Painblanc Departement Cote-d'Or

Painblanc Painblanc Painblanc Cote-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/painblanc painblanc/

Marché nocturne Painblanc 2023-07-01 was last modified: by Marché nocturne Painblanc Painblanc 1 juillet 2023 Côte-d'Or Painblanc Painblanc Cote-d'Or Place de Pasquier Painblanc Cote-d'Or

Painblanc Painblanc Cote-d'Or