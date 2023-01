Marché nocturne Nouaillé-Maupertuis, 1 juillet 2023, Nouaillé-Maupertuis Office de Tourisme des Vallées du Clain Nouaillé-Maupertuis.

Marché nocturne

Rue de l’Abbaye Nouaillé-Maupertuis Vienne

2023-07-01 19:00:00 – 2023-07-01 23:00:00

Nouaillé-Maupertuis

Vienne

Nouaillé-Maupertuis

En cette chaude soirée de Juin, l’abbaye s’est parée de ses plus belles couleurs pour accueillir pèlerins et visiteurs.

Venez à la rencontre de nos nombreux maîtres artisans et producteurs qui sauront vous combler de bonheur et ravir vos sens en proposant leurs sublimes façons et mets délicieux.

Nos ménestrels vous compagneront et c’est au coucher du soleil et à la lueur des flammes de nos manipulateurs et cracheurs de feu que nous vous proposerons de clôturer cette soirée.

En cette chaude soirée de Juin, l’abbaye s’est parée de ses plus belles couleurs pour accueillir pèlerins et visiteurs.

Venez à la rencontre de nos nombreux maîtres artisans et producteurs qui sauront vous combler de bonheur et ravir vos sens en proposant leurs sublimes façons et mets délicieux.

Nos ménestrels vous compagneront et c’est au coucher du soleil et à la lueur des flammes de nos manipulateurs et cracheurs de feu que nous vous proposerons de clôturer cette soirée.

+33 5 49 46 85 00 Nouaillé 1356

Nouaillé-Maupertuis

dernière mise à jour : 2022-12-22 par Office de Tourisme des Vallées du Clain