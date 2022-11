Marche nocturne Neewiller-près-Lauterbourg Neewiller-près-Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Neewiller-près-Lauterbourg

Marche nocturne Neewiller-près-Lauterbourg, 14 janvier 2023

Neewiller-près-Lauterbourg Bas-Rhin

2023-01-14 17:00:00 – 2023-01-14

Bas-Rhin Neewiller-près-Lauterbourg EUR Marche de 5km au profit l’association »Hélène de cœur » de Seebach (inscription 5€) Prévoyez des chaussures de marche, lampe de poche et des vêtements chauds. Départ de 17h à 18h30.

Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de 18h, tartes flambées, knacks ou soupe de Théo.

Marche de 5km au profit de l'association »Hélène de coeur » de Seebach (inscription 5€)

Prévoyez des chaussures de marche, lampe de poche et des vêtements chauds.

Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de 18h, tartes flambées, knacks ou soupe de Théo.

+33 6 19 97 22 34

