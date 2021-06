Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 13960, Sausset-les-Pins Marché nocturne musical Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: 13960

Sausset-les-Pins

Marché nocturne musical Sausset-les-Pins, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sausset-les-Pins. Marché nocturne musical 2021-07-09 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-28 00:00:00 00:00:00 Port de Sausset les Pins Port De Sausset les Pins

Sausset-les-Pins 13960 Sausset-les-Pins Pour une promenade dans une ambiance chaleureuse et musicale, où vous découvrirez toute sorte d’artisanat. Durant les mois de juillet et août, le marché fait son apparition tous les vendredis et samedis soirs de 19h/23h30 le long des quais du port, ot.sausset@gmail.com +33 4 42 45 60 65 http://www.ville-sausset-les-pins.fr/ Durant les mois de juillet et août, le marché fait son apparition tous les vendredis et samedis soirs de 19h/23h30 le long des quais du port, Pour une promenade dans une ambiance chaleureuse et musicale, où vous découvrirez toute sorte d’artisanat.

Détails Catégories d’évènement: 13960, Sausset-les-Pins Étiquettes évènement : Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Port de Sausset les Pins Port De Sausset les Pins Ville Sausset-les-Pins lieuville 43.33116#5.1063