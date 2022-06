MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers, 25 août 2022, Murviel-lès-Béziers.

MARCHÉ NOCTURNE

Murviel-lès-Béziers Hérault

2022-08-25 – 2022-08-25

Murviel-lès-Béziers

Hérault

Marché Nocturne à 18h30 sur la place Daïssan, avec restauration et buvette assurées par les commerçants et les viticulteurs Murviellois. Marché artisanal et commerçants locaux avec animation musicale par le duo Mel and Co.

Ambiance garantie.

