MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Murviel-lès-Béziers

MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers, 21 mai 2022, Murviel-lès-Béziers. MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers

2022-05-21 – 2022-05-21

Murviel-lès-Béziers Hérault Murviel-lès-Béziers Marché nocturne organisé par la commune de Murviel Les Béziers, sur la place Daïssan à partir de 18h30. Conserverie, miel, bijoux, savon, mode, beauté, décoration. Animation musicale avec MS ACOUSTICS. Restauration et buvette assurées par les commerçants et viticulteurs Murviellois. Marché nocturne organisé par la commune de Murviel Les Béziers, sur la place Daïssan à partir de 18h30. Conserverie, miel, bijoux, savon, mode, beauté, décoration. Animation musicale avec MS ACOUSTICS. Restauration et buvette assurées par les commerçants et viticulteurs Murviellois. animations@murviel-les-beziers.fr Marché nocturne organisé par la commune de Murviel Les Béziers, sur la place Daïssan à partir de 18h30. Conserverie, miel, bijoux, savon, mode, beauté, décoration. Animation musicale avec MS ACOUSTICS. Restauration et buvette assurées par les commerçants et viticulteurs Murviellois. Murviel-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT AVANT-MONTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Murviel-lès-Béziers Autres Lieu Murviel-lès-Béziers Adresse Ville Murviel-lès-Béziers lieuville Murviel-lès-Béziers Departement Hérault

Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murviel-les-beziers/

MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers 2022-05-21 was last modified: by MARCHÉ NOCTURNE Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers 21 mai 2022 Hérault Murviel-lès-Béziers

Murviel-lès-Béziers Hérault