Marché nocturne Mouthier-Haute-Pierre, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Mouthier-Haute-Pierre.

Marché nocturne 2021-07-14 – 2021-07-14

Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Marché nocturne de produits régionaux. Retrouvez au fil des stands : bière artisanale, primeur, huile de tournesol et colza, kirsch, fruits secs et olives, fromages, miel, confitures à l’ancienne, vin du Jura, jus de pomme truites, boulangerie-pâtisserie, rôtisserie, crêpes. Artisans, bijoux et savons artisanaux, produits asiatiques, bûchettes de bois et saveurs du Maroc.

Petite restauration et buvette sur place.

ass.coeurenfete@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-07-02 par