Choux Jura Choux Marché nocturne : Mer’choux Les mercredis d’avril à octobre de 17h à 21h à Choux. Culture d’Kalé vous invite aux “Mer-choux”.

Marchés des producteurs.

Artistes et artisans locaux.

Animations, concerts. Bar et petite restauration.

