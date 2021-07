Marnay Marnay Haute-Saône, Marnay Marché nocturne Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marnay

Marché nocturne Marnay, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Marnay. Marché nocturne 2021-07-21 17:30:00 – 2021-07-21 21:30:00

Marnay Haute-Saône Marnay EUR Le Camping Vert Lagon de Marnay organise un marché nocturne de producteurs et d’artisans accompagné d’un concert en soirée avec le groupe Melody Maker.

