Marché nocturne Centre ville Marcigny, vendredi 2 août 2024.

Marché nocturne Centre ville Marcigny Saône-et-Loire

Marché nocturne de 19h à minuit dans les rues commerçantes de Marcigny. Artisanat, producteurs locaux, espace bio, raisonné local et bien-être, rencontre de mosaïstes et potiers, animations musicales, manèges pour enfants, défilé de mode, restauration.

Participation des commerçants du centre ville des restaurateurs et des cafetiers.

Début : 2024-08-02 19:00:00

fin : 2024-08-02

Centre ville Centre ville de Marcigny

Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté richard2plaa@gmail.com

