Marché Nocturne Luneray, 6 août 2022, Luneray.

Marché Nocturne Luneray

2022-08-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-06 23:00:00 23:00:00

Luneray Seine-Maritime

Luneray vous propose un marché en nocturne le samedi 6 août dans le centre bourg ! L’occasion d’y découvrir les producteurs et leurs produits locaux sur la place René Coty, autour de l’ancienne halle aux grains qui accueille désormais la mairie, au cœur d’un village dynamique et commerçant. Profitez d’un concert de 18h00 à 23h00 avec les groupes Blood and Milk et Mr & Mrs Lago.

Vous pourrez également admirer de 17h00 à 22h00 un défilé et une exposition de voitures anciennes dans le cadre de la Ronde du Terroir de Caux.

dernière mise à jour : 2022-03-02 par