Louargat Louargat Côtes-d'Armor, Louargat Marché nocturne Louargat Louargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Louargat

Marché nocturne Louargat, 12 août 2021, Louargat. Marché nocturne 2021-08-12 – 2021-08-12 Avenue des Prunus Aux abords des “Fleurs du Méné”

Louargat Côtes d’Armor Louargat Venez vous balader au marché nocturne de Louargat, petite restauration possible sur place. +33 6 79 81 26 33 Venez vous balader au marché nocturne de Louargat, petite restauration possible sur place. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Louargat Autres Lieu Louargat Adresse Avenue des Prunus Aux abords des "Fleurs du Méné" Ville Louargat lieuville 48.56565#-3.34035