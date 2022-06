Marché nocturne « Lot’Ochtone » Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Catégories d’évènement: 46800

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07 22:00:00

Barguelonne-en-Quercy 46800 Les concerts ont lieu à partir de 19h30, voici la programmation des concerts et artistes : Jeudi 7 juillet : Baldango (Musiques du monde)

Jeudi 14 juillet : Calle aire (Flamenco)

Jeudi 21 juillet : Accordemon (Cumbia & Musette)

Jeudi 28 juillet : John Peter Goodnight (Variétés)

Jeudi 4 août : Les deux doigts dans la prise (Rock)

Dimanche 14 août : Tropical (Variétés)

Jeudi 18 août : L’étroit tours (Variétés)

Jeudi 25 août : Un tête de Jazz (Jazz) Marché nocturne de produits à emporter ou à consommer sur place. Le café associatif A Bistrot de Nas et le comité des fêtes de Saint Daunès se réunissent pour proposer cette année un marché nocturne tous les jeudis de l’été, du 7 juillet au 25 août, mêlant producteurs locaux, traiteurs, ateliers participatifs, et concerts. De 18h à 22h, venez manger, danser et faire votre marché sur la place du village de Saint-Daunès. abistrotdenas@gmail.com Les concerts ont lieu à partir de 19h30, voici la programmation des concerts et artistes : Jeudi 7 juillet : Baldango (Musiques du monde)

