Marché nocturne Longueville-sur-Scie, vendredi 7 juin 2024.

Marché nocturne Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Marché nocturne dans le centre bourg de Longueville-sur-Scie, de 17h à 23h, avec restauration et buvette sur place. Plus de 30 artisans et commerçants attendus !

Structures gonflables pour les enfants.

Exposants 4€ le mètre linéaire, inscriptions au 06 72 17 70 38

Marché nocturne dans le centre bourg de Longueville-sur-Scie, de 17h à 23h, avec restauration et buvette sur place. Plus de 30 artisans et commerçants attendus !

Structures gonflables pour les enfants.

Exposants 4€ le mètre linéaire, inscriptions au 06 72 17 70 38 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

Centre Bourg

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie

L’événement Marché nocturne Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux