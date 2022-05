Marché nocturne Longueville-sur-Scie, 2 septembre 2022, Longueville-sur-Scie.

Marché nocturne Longueville-sur-Scie

2022-09-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-02 23:00:00 23:00:00

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Longueville-sur-Scie

Marché nocturne dans le centre bourg de Longueville-sur-Scie, de 17h à 23h, avec restauration et buvette sur place. Plus de 30 artisans et commerçants attendus ! nStructures gonflables pour les enfants. Exposants : 3€ le mètre linéaire, inscriptions au 06 22 92 11 17

+33 6 22 92 11 17

dernière mise à jour : 2022-05-13 par