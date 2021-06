Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Marché nocturne Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Marché nocturne Livarot-Pays-d’Auge, 18 juin 2021-18 juin 2021, Livarot-Pays-d'Auge. Marché nocturne 2021-06-18 19:00:00 – 2021-06-18 22:30:00 Place Pasteur Livarot

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Livarot-Pays-d’Auge La ville de Livarot organise les 18 juin, 9 juillet et 20 août 2021 de 19h00 à 22h30. La ville de Livarot organise les 18 juin, 9 juillet et 20 août 2021 de 19h00 à 22h30. c.fablet@livarot-paysdauge.fr +33 7 76 15 11 21 La ville de Livarot organise les 18 juin, 9 juillet et 20 août 2021 de 19h00 à 22h30. La ville de Livarot organise les 18 juin, 9 juillet et 20 août 2021 de 19h00 à 22h30.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Étiquettes évènement : Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Place Pasteur Livarot Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville 49.00566#0.14915