Marché nocturne Lit-et-Mixe Catégories d’Évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Marché nocturne, 24 août 2023, Lit-et-Mixe . Marché nocturne Place du marché Lit-et-Mixe Landes

2023-08-24 19:00:00 – 2023-08-24 00:00:00 Lit-et-Mixe

Landes Tous les jeudis soirs, venez découvrir des artisans et producteurs au cœur du bourg de Lit et Mixe. Tous les jeudis soirs, venez découvrir des artisans et producteurs au cœur du bourg de Lit et Mixe. +33 5 58 42 83 10 Mairie © SG

Lit-et-Mixe

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Lit-et-Mixe Autres Lieu Lit-et-Mixe Adresse Place du marché Lit-et-Mixe Landes Ville Lit-et-Mixe lieuville Lit-et-Mixe Departement Landes

Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lit-et-mixe/

Marché nocturne 2023-08-24 was last modified: by Marché nocturne Lit-et-Mixe 24 août 2023 Landes Lit-et-Mixe Place du marché Lit-et-Mixe Landes

Lit-et-Mixe Landes