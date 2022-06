MARCHÉ NOCTURNE Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne Catégories d’évènement: 88600

Lépanges-sur-Vologne

MARCHÉ NOCTURNE Lépanges-sur-Vologne, 25 juin 2022, Lépanges-sur-Vologne. MARCHÉ NOCTURNE Lépanges-sur-Vologne

2022-06-25 17:00:00 – 2022-06-25 22:00:00

Lépanges-sur-Vologne 88600 Lépanges-sur-Vologne Bienvenue à nos secondes éditions du marché nocturne à Lépanges ! 3 dates sont proposées cette année : 25 juin, 23 juillet et 27 août.

Ouvert au public de 17h00 à 22h00, vous aurez le plaisir de rencontrer des artisans locaux et régionaux !

De petites surprises/animations seront au rendez-vous à chaque marché ! +33 6 06 88 53 12 Wilfried AGATY

Lépanges-sur-Vologne

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 88600, Lépanges-sur-Vologne Autres Lieu Lépanges-sur-Vologne Adresse Ville Lépanges-sur-Vologne lieuville Lépanges-sur-Vologne Departement 88600

Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne 88600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lepanges-sur-vologne/

MARCHÉ NOCTURNE Lépanges-sur-Vologne 2022-06-25 was last modified: by MARCHÉ NOCTURNE Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne 25 juin 2022 88600 Lépanges-sur-Vologne

Lépanges-sur-Vologne 88600