Marché Nocturne – Lac Arthur Rémy – Senonches Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Marché Nocturne – Lac Arthur Rémy – Senonches Senonches, 23 juillet 2022, Senonches. Marché Nocturne – Lac Arthur Rémy – Senonches Senonches

2022-07-23 18:00:00 – 2022-07-23 23:00:00

Senonches Eure-et-Loir Bienvenue sur le marché nocturne de Senonches,. Venez découvrir nos stands de cuir, vannerie, bijoux, poterie, liqueur, tartelettes, caramel, crêpes salées et sucrées, thé, épices et bien d’autres encore. Restauration/buvette sur place. Bienvenue sur le marché nocturne de Senonches,. Venez découvrir nos stands de cuir, vannerie, bijoux, poterie, liqueur, tartelettes, caramel, crêpes salées et sucrées, thé, épices et bien d’autres encore. Restauration/buvette sur place. tourisme@foretsduperche.fr +33 2 37 37 80 11 http://www.perche-tourisme.fr/Explorer Bienvenue sur le marché nocturne de Senonches,. Venez découvrir nos stands de cuir, vannerie, bijoux, poterie, liqueur, tartelettes, caramel, crêpes salées et sucrées, thé, épices et bien d’autres encore. Restauration/buvette sur place. c courias

Senonches

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville Senonches Departement Eure-et-Loir

Senonches Senonches Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senonches/

Marché Nocturne – Lac Arthur Rémy – Senonches Senonches 2022-07-23 was last modified: by Marché Nocturne – Lac Arthur Rémy – Senonches Senonches Senonches 23 juillet 2022 Eure-et-Loir Senonches

Senonches Eure-et-Loir