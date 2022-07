Marché Nocturne La Réole, 21 juillet 2022, La Réole.

Marché Nocturne

Quais de Garonne La Réole Gironde

2022-07-21 18:00:00 – 2022-07-21 23:00:00

La Réole

Gironde

La Réole

Marché nocturne organisé par l’association des commerçant de La Réole!!

Les commerçants seront ouverts et vous aurez également des stands en extérieur de producteurs locaux, d’associations et d’artisanats.

Le tout accompagné d’un concert de DJ organisé par La petite Populaire toute la soirée.

Restauration sur place avec Le Café de la Gare et O la gourmande ainsi que des boissons de la brasserie Il y a une sorcière dans ma bière, C du Vin et La porte des épices!

+33 6 09 10 61 78

Asso des commerçants La Réole

La Réole

