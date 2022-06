Marché Nocturne La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: 13600

La Ciotat

Marché Nocturne La Ciotat, 1 juillet 2022, La Ciotat. Marché Nocturne Quais Ganteaume, De Gaulle et Mitterrand Port Vieux La Ciotat

2022-07-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-28 00:30:00 00:30:00 Quais Ganteaume, De Gaulle et Mitterrand Port Vieux

La Ciotat 13600 Cette année encore de l’Escalet au Musée, près de 90 exposants animeront les soirées d’été. Bijoux, décoration, maroquinerie, vannerie et accessoires originaux, il y en aura pour tous les goûts, l’accent étant mis sur les produits artisanaux. Un rendez-vous immanquable pour les flâneurs et pour tous ceux qui veulent faire de bonnes affaires pendant leur passage à La Ciotat. Comme chaque été, les quais du Port-Vieux de La Ciotat laissent place au traditionnel marché nocturne. +33 4 42 08 61 32 Cette année encore de l’Escalet au Musée, près de 90 exposants animeront les soirées d’été. Bijoux, décoration, maroquinerie, vannerie et accessoires originaux, il y en aura pour tous les goûts, l’accent étant mis sur les produits artisanaux. Un rendez-vous immanquable pour les flâneurs et pour tous ceux qui veulent faire de bonnes affaires pendant leur passage à La Ciotat. Quais Ganteaume, De Gaulle et Mitterrand Port Vieux La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 13600, La Ciotat Autres Lieu La Ciotat Adresse Quais Ganteaume, De Gaulle et Mitterrand Port Vieux Ville La Ciotat lieuville Quais Ganteaume, De Gaulle et Mitterrand Port Vieux La Ciotat Departement 13600

La Ciotat La Ciotat 13600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Marché Nocturne La Ciotat 2022-07-01 was last modified: by Marché Nocturne La Ciotat La Ciotat 1 juillet 2022 13600 La Ciotat

La Ciotat 13600