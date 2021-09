Hartzviller Hartzviller Hartzviller, Moselle MARCHÉ NOCTURNE Hartzviller Hartzviller Catégories d’évènement: Hartzviller

Hartzviller Moselle Hartzviller Marché nocturne, jeudi 16 septembre 2021, à l’Espace St Laurent à Hartzviller, de 18h00 à 22h00. Une quinzaine d’exposants attendus (artisanat, terroir et petite restauration/buvette). Port du masque obligatoire. Pass sanitaire obligatoire uniquement pour l’espace restauration. Renseignements : 07 85 41 71 64 – cynthiadillenschneider@orange.fr cynthiadillenschneider@orange.fr +33 7 85 41 71 64 Libre de droits – Caroline Attwood pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-09-07 par

