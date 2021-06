GaujacGaujac Gaujac Gaujac Gard, Gaujac Marche nocturne guidée et commentée du Patrimoine de Gaujac Gaujac Gaujac GaujacGaujac Catégories d’évènement: Gard

L'association pour la sauvegarde du Patrimoine de Gaujac organise tous les jeudis des mois de juillet et d'août une marche nocturne de 8 km, guidée et commentée sur le circuit du Patrimoine de Gaujac: 3 chapelles romanes, voies romaines, oppidum.Rendez-vous à 18h au parking du stade en face le cimetière au bas du village.Repas tiré du sac sur l'oppidum vers 20h. Possibilité d'acheter un repas à emporter distribué au parking de l'oppidum à 19h30,SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE au: 0777755494.Retour au village vers 21H30.Prix adulte: 10€ au bénéfice du Patrimoine. Gratuit pour les enfants.

