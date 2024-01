Marche Nocturne rue des Salines Grozon, samedi 27 janvier 2024.

Marche Nocturne rue des Salines Grozon Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:30:00

fin : 2024-01-27

Parcours de 8 km sur les communes de Grozon et Abergement le Petit. Stand de ravitaillement soupe et vin chaud sur le parcours, collation à l’arrivée. Prix libre et participatif, les bénéfices nous permettrons de financer les sorties scolaires de nos enfants.

Bonnes chaussures et lampes frontales.

APE de Grozon

.

rue des Salines Salle des fêtes

Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Marche Nocturne Grozon a été mis à jour le 2024-01-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA