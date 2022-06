Marche nocturne gourmande Birac Birac Catégories d’évènement: Birac

Gironde

Marche nocturne gourmande Birac, 8 juillet 2022, Birac. Marche nocturne gourmande

Le Bourg Birac Gironde

2022-07-08 – 2022-07-08 Birac

Venez découvrir notre territoire à travers une marche gourmande nocturne sur la commune de Birac, 10 km en pleine nature au détour d'endroits bucoliques. 3 ravitaillements sont prévus sur le parcours (entrée – plat – dessert).

