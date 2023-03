Marché nocturne Gilley Gilley Catégories d’Évènement: Doubs

Gilley

Marché nocturne, 21 juillet 2023, Gilley Gilley. Marché nocturne Salle Polyvalente Gilley Doubs

2023-07-21 16:00:00 – 2023-07-21 21:30:00 Gilley

Doubs Gilley A partir de 16h.

Organisés par l’Association « Noé, le combat de notre vie ».

Marché nocturne avec environ 40 exposants. Buvette et animation musicale.

Entrée libre pour les visiteurs. Inscription par téléphone auprès de Mme Dalliot pour les exposants. noenotrecombat@gmail.com +33 7 72 29 09 46 Gilley

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Gilley Autres Lieu Gilley Adresse Salle Polyvalente Gilley Doubs Ville Gilley Gilley Departement Doubs Lieu Ville Gilley

Gilley Gilley Gilley Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gilley gilley/

Marché nocturne 2023-07-21 was last modified: by Marché nocturne Gilley 21 juillet 2023 Doubs Gilley Salle Polyvalente Gilley Doubs

Gilley Gilley Doubs