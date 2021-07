Dordogne Marché nocturne & feu d’artifice Catégorie d’évènement: Dordogne

Marché nocturne & feu d’artifice, 14 août 2021-14 août 2021, . Marché nocturne & feu d’artifice 2021-08-14 19:00:00 – 2021-08-14 23:30:00

Dordogne La Tour-Blanche-Cercles Marché nocturne d’artisans locaux, vente de produits et consommation sur place, au Parc zoologique.

Animations bandas par la banda’nous.

Feu d’artifice à 23h. Marché nocturne d’artisans locaux, vente de produits et consommation sur place dans le parc.

